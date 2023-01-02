



Очевидное-невероятное: мужчине вернут взысканные судебными приставами алименты





Суд по семейным делам в редком постановлении: женщина вернет мужчине алименты, которые она взыскала с него через судебных исполнителей.



В редком решении суд по семейным делам недавно обязал женщину вернуть алименты, которые были выплачены ей сверх положенного бывшим мужем. При этом суд удовлетворил требования отца, интересы которого будут представлять адвокаты Авихай Бен-Давид и Артур Шимонов.



Согласно иску, несколько лет назад пара подписала соглашение о разводе, согласно которому их дети будут находиться на попечении жены, а отец будет выплачивать на них алименты в размере 3500 шекелей в месяц. Однако совсем скоро после подписания соглашения один из детей покинул дом матери и по собственной воле переехал жить к отцу. Недавно отец и сын переехали из поселения в Ха-Шфела в поселение в Ха-Шарон.



После переезда в поселение в Шароне отец попросил мать уменьшить размер ежемесячных алиментов, которые он ей выплачивает, и даже стал выплачивать ей меньшие ежемесячные суммы, чем те, которые были предусмотрены в подписанном между ними соглашении о разводе.



Жена отклонила просьбу отца о снижении выплат и открыла против него исполнительное производство. В течение нескольких месяцев начал накапливаться долг по алиментам, который на пике достиг 40 000 шекелей.



Мужчина обратился к адвокатам Авихаю Бен-Давиду и Артуру Шимонову, которые от его имени подали в суд по семейным делам два иска. Первый - о получении опеки над их несовершеннолетним сыном, а второй - о снижении размера алиментов.



После того, как попытки примирения между сторонами не увенчались успехом, дело было рассмотрено в суде по семейным делам.



В ходе судебного заседания женщина заявила, что отказывается уменьшить выплачиваемые ей алименты, несмотря на то, что один из ее детей не проживает на ее попечении. По ее словам, алименты нужны ей для того, чтобы расплатиться с долгами, в которые она влезла в результате действий отца.



Суд по семейным делам выслушал претензии женщины и отклонил их одну за другой. Позже суд принял аргументы отца и постановил, что опека над сыном перейдет к отцу - после того, как мать согласилась на это во время слушания. Суд также постановил, что размер ежемесячных алиментов, выплачиваемых женщине, будет уменьшен почти на 1 000 шекелей в месяц. Кроме того, суд постановил, в порядке редкого прецедента, что женщина должна вернуть своему бывшему мужу десятки тысяч шекелей, которые были выплачены ей сверх этого, в качестве алиментов.