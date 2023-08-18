



Очень гуманно: Делимханов поддержал сына Кадырова, избившего в СИЗО обвиняемого

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов поддержал 15-летнего Адама Кадырова, который избил обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля в СИЗО Грозного.



Делимханов заявил, что он, депутаты Госдумы и сенаторы от Чечни поддерживают Адама Кадырова.



“Адам показал пример патриотизма и стремления защитить религию и наши святыни”, – считает депутат. “Он поступил очень даже гуманно, оставив его в живых. За такие деяния люди заслуживают самого жесткого наказания”.



Председатель парламента Чечни Магомед Даудов также выступил в поддержку Адама Кадырова. По его мнению, 15-летний Кадыров “поступил как истинный мусульманин, патриот своей страны и настоящий чеченец”.