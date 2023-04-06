



Оценка ситуации в сфере безопасности в штаб-квартире Кирье: расписание

Вечером, 6 апреля, будет проведена оценка ситуации в сфере безопасности на фоне обстрелов с юга и севера, а также столкновений в мечети Аль-Акса.



Журналист радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош опубликовал расписание дискуссий, которые пройдут в штаб-квартире Кирье.



В 17:00 оценку ситуации проведут начальник штаба ЦАХАЛа и глава ШАБАКа. Через час совещание проведет министр обороны.



ראש המטה הכללי, רב-אלוף הרצי הלוי, וראש השב״כ, רונן בר, מקיימים כעת הערכת מצב משותפת עם פורום המטה הכללי בבסיס הקריה בתל אביב pic.twitter.com/WDgA1Id4VE — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) April 6, 2023

В 19:30 к дискуссиям присоединится премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который на 20:30 созывает военно-политический кабинет. Стороны обсудят, как и кому отвечать на атаки.