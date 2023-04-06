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Оценка ситуации в сфере безопасности в штаб-квартире Кирье: расписание
06.04.2023 17:50 Алина Груднева

Оценка ситуации в сфере безопасности в штаб-квартире Кирье: расписание

Вечером, 6 апреля, будет проведена оценка ситуации в сфере безопасности на фоне обстрелов с юга и севера, а также столкновений в мечети Аль-Акса.

Журналист радиостанции "Галей ЦАХАЛ" Дорон Кадош опубликовал расписание дискуссий, которые пройдут в штаб-квартире Кирье.

В 17:00 оценку ситуации проведут начальник штаба ЦАХАЛа и глава ШАБАКа. Через час совещание проведет министр обороны.
 


В 19:30 к дискуссиям присоединится премьер-министр Биньямин Нетаниягу, который на 20:30 созывает военно-политический кабинет. Стороны обсудят, как и кому отвечать на атаки.
 

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