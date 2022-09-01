



Оценка Израиля: сделка с Ираном не будет подписана в ближайшее время

Дипломатические источники в Израиле считают, что ядерная сделка с Ираном не будет подписана в ближайшие дни.



По оценке источников, Иран может ответить США по ядерной сделке в эти выходные или на следующей неделе, но соглашение не будет подписано немедленно. Об этом сообщает "Исраэль хайом".



Как утверждается, после получения ответа министры иностранных дел стран группы P5+1 соберутся для обсуждения соглашения или примут решение о продолжении переговоров с Ираном.



Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что сделка будет подписана "в ближайшие дни".