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Обзывал педофилом. Активист Ликуда заплатит Хили Труперу миллион шекелей
13.08.2023 14:14 Аркадий Бочаровский

Обзывал педофилом. Активист Ликуда заплатит Хили Труперу миллион шекелей



Активист Ликуда Авирам Таль Мис выплатит компенсацию депутату Кнессета Хилю Труперу в размере одного миллиона шекелей.

Трупер подал на активиста Ликуда иск на миллион шекелей за клевету после того, как тот распространил на сайте Tiktok видеоролик, в котором назвал его "вонючим педофилом" и утверждал, что он пожертвовал почку только потому, что его разоблачили.

После того как ответчик не представил возражений, мировой суд принял иск к рассмотрению и обязал ответчика выплатить один миллион шекелей, расходы истца в размере 12 500 шекелей и гонорар адвокату в размере 46 927 шекелей.

Судья Ронит Пинчук Альт определила, что все суммы будут выплачены вместе с разницей в индексации и процентами.

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