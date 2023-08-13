



Обзывал педофилом. Активист Ликуда заплатит Хили Труперу миллион шекелей





Активист Ликуда Авирам Таль Мис выплатит компенсацию депутату Кнессета Хилю Труперу в размере одного миллиона шекелей.



Трупер подал на активиста Ликуда иск на миллион шекелей за клевету после того, как тот распространил на сайте Tiktok видеоролик, в котором назвал его "вонючим педофилом" и утверждал, что он пожертвовал почку только потому, что его разоблачили.



После того как ответчик не представил возражений, мировой суд принял иск к рассмотрению и обязал ответчика выплатить один миллион шекелей, расходы истца в размере 12 500 шекелей и гонорар адвокату в размере 46 927 шекелей.



Судья Ронит Пинчук Альт определила, что все суммы будут выплачены вместе с разницей в индексации и процентами.