



Объявление войны: БАГАЦ решил -Дери не может занимать должность министра

После обсуждения петиций против назначения Арье Дери Высший суд справедливости большинством голосов 10 к 1 постановил, что председатель ШАС Арье Дери не сможет работать министром в правительстве.



Судья Йосеф Эльрон остался в меньшинстве и решил, что Дери не должен быть дисквалифицирован.



Это уже не первый случай, когда судьи БАГАЦа обсуждают петиции против назначения Дери на пост министра. Когда против него было выдвинуто первое обвинение во взяточничестве, судьи решили, что решение покойного бывшего премьер-министра Ицхака Рабина не увольнять его было необоснованным - и Дери был вынужден закончить свою работу.



Позже - после того, как Дери отбыл тюремный срок, закончился период опалы и он вернулся к политической жизни - были поданы новые петиции. БАГАЦ отклонил эти ходатайства.



Ранее сам Арье Дери заявил, что не уйдет в отставку, даже если БАГАЦ вынесет решение против его назначения министром.



Кроме этого, министр социального обеспечения Яаков Марги от партии ШАС предупредил сегодня, что если Дери будет вынужден уйти из правительства в результате решения БАГАЦа, это будет означать конец нынешней коалиции. Марги сказал, что его партия, скорее всего, не поддержит сохранение правительства Нетаниягу, если премьер-министр уволит Дери.