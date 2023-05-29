



Объявление Лапида "взорвало" оппозицию

Председатель партии "Еш Атид" Яир Лапид сегодня утром (понедельник) призвал членов оппозиции выразить поддержку и избрать кандидата от его партии, члена Кнессета Карин Эльхарар, своим представителем в комиссии по отбору судей.



Заявление Лапида прозвучало после того, как член Аводы Эфрат Райтен решила участвовать в выборах, а государственный лагерь также рассматривает возможность выдвижения кандидата от своего имени. "Лапид ставит под угрозу ход, над которым мы работали в доме президента", - атаковал Махане Мамлахти.



В своем твите, опубликованном ранее, Лапид предупредил своих друзей, что "оппозиция снова уничтожит себя". Он подчеркнул, что разделение голосов навредит оппозиции в будущем: "Немыслимо сделать Левину и Ротману такой подарок и разделить голоса".

