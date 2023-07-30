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Обвинения о подстрекательстве к мятежу против Ольмерта расследовать не будут
30.07.2023 07:39 Аркадий Бочаровский

Обвинения о подстрекательстве к мятежу против Ольмерта расследовать не будут


Государственная прокуратура на днях изучила высказывания бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта, чтобы решить, стоит ли начинать уголовное расследование по подозрению в мятеже. Об этом  сообщает газета  Исраэль Ха Йом.

Как сообщается, экспертиза была закрыта, а подозрение отклонено после того, как Ольмерт дал понять, что его намерение - “вести войну в рамках закона”. 

В отношении заявлений других высокопоставленных чиновников прокуратура проводит дополнительную проверку, но, по оценкам в прессе ,их также отвергнут.

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