



Обвинения о подстрекательстве к мятежу против Ольмерта расследовать не будут



Государственная прокуратура на днях изучила высказывания бывшего премьер-министра Эхуда Ольмерта, чтобы решить, стоит ли начинать уголовное расследование по подозрению в мятеже. Об этом сообщает газета Исраэль Ха Йом.



Как сообщается, экспертиза была закрыта, а подозрение отклонено после того, как Ольмерт дал понять, что его намерение - “вести войну в рамках закона”.



В отношении заявлений других высокопоставленных чиновников прокуратура проводит дополнительную проверку, но, по оценкам в прессе ,их также отвергнут.