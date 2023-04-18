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Обсуждение судебной реформы у Герцога: Лапид может выйти из переговоров
18.04.2023 10:25 Ирина Демьянова

Обсуждение судебной реформы у Герцога: Лапид может выйти из переговоров

Переговоры, проводимые в резиденции президента в попытке выработать компромиссное предложение по судебной реформе, были возобновлены некоторое время назад. Сейчас встречаются профессиональные команды из “Ликуда”, “Маханэ Мамлахти” и “Еш Атид”. Первый вопрос на повестке дня сегодня - Комитет по отбору судей.

Ранее “Авода” решила покинуть переговоры, которые проходили в резиденции президента. Источники в оппозиции сообщили, что председатель "Еш Атид" Яир Лапид, вероятно, также покинет переговоры в ближайшее время.

“Еш Атид" выступила с заявлением перед сегодняшней встречей. Заявление партии гласило: “Израильский договор был нарушен, и мы должны это исправить. Мы поддерживаем сотни тысяч патриотов, вышедших на улицы“.
 

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