



Обсуждение судебной реформы у Герцога: Лапид может выйти из переговоров

Переговоры, проводимые в резиденции президента в попытке выработать компромиссное предложение по судебной реформе, были возобновлены некоторое время назад. Сейчас встречаются профессиональные команды из “Ликуда”, “Маханэ Мамлахти” и “Еш Атид”. Первый вопрос на повестке дня сегодня - Комитет по отбору судей.



Ранее “Авода” решила покинуть переговоры, которые проходили в резиденции президента. Источники в оппозиции сообщили, что председатель "Еш Атид" Яир Лапид, вероятно, также покинет переговоры в ближайшее время.



“Еш Атид" выступила с заявлением перед сегодняшней встречей. Заявление партии гласило: “Израильский договор был нарушен, и мы должны это исправить. Мы поддерживаем сотни тысяч патриотов, вышедших на улицы“.

