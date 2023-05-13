



Обстрелы - не помеха: тысячи людей вышли на протесты против правовой реформы

Несмотря на продолжающиеся обстрелы из Газы, израильтяне продолжают протестовать против правовой реформы.



По данным Ynet, тысячи людей вышли на демонстрации.



В частности, свыше тысячи человек протестуют против реформы на перекрестке в Изреельской долине. В то же время, несколько тысяч человек протестуют на перекрестке Каркур.



Еще сотни вышли на демонстрацию в Рош-ха-Аин, десятки в городе Арад на юге Израиля. Это уже 19-я неделя протестов против правовой реформы подряд.

צומת כרכור - רק מתחילים 🇮🇱🇮🇱 pic.twitter.com/rWw0YsE28n — דמוקרטTV (@Democrat_TV) May 13, 2023