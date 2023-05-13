Обстрелы - не помеха: тысячи людей вышли на протесты против правовой реформы
Несмотря на продолжающиеся обстрелы из Газы, израильтяне продолжают протестовать против правовой реформы.
По данным Ynet, тысячи людей вышли на демонстрации.
В частности, свыше тысячи человек протестуют против реформы на перекрестке в Изреельской долине. В то же время, несколько тысяч человек протестуют на перекрестке Каркур.
Еще сотни вышли на демонстрацию в Рош-ха-Аин, десятки в городе Арад на юге Израиля. Это уже 19-я неделя протестов против правовой реформы подряд.
צומת כרכור - רק מתחילים 🇮🇱🇮🇱 pic.twitter.com/rWw0YsE28n— דמוקרטTV (@Democrat_TV) May 13, 2023
צומת כרכור, ברקע שומעים את זהר שליו, רופאת ילדים מקומית נערצת pic.twitter.com/iyxMunZBk9— לירי בורק שביט (@lirishavit) May 13, 2023
ראש העין pic.twitter.com/VjL6BamYW5— 🏳️🌈🏴ShAuLi (@Shaulirena) May 13, 2023