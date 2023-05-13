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Обстрелы - не помеха: тысячи людей вышли на протесты против правовой реформы
13.05.2023 19:00 Алина Груднева

Обстрелы - не помеха: тысячи людей вышли на протесты против правовой реформы

Несмотря на продолжающиеся обстрелы из Газы, израильтяне продолжают протестовать против правовой реформы.

По данным Ynet, тысячи людей вышли на демонстрации.

В частности, свыше тысячи человек протестуют против реформы на перекрестке в Изреельской долине. В то же время, несколько тысяч человек протестуют на перекрестке Каркур.

Еще сотни вышли на демонстрацию в Рош-ха-Аин, десятки в городе Арад на юге Израиля. Это уже 19-я неделя протестов против правовой реформы подряд.

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