



Обстрел Курской области Украиной: десятки населенных пунктов без электричества

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ночью 5 октября украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в нескольких районах региона. Сообщение появилось в его телеграм-канале.



По словам Старовойта, под атаку попали объекты в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах.



«Есть отключения электричества. Аварийные бригады уже приступили к восстановлению электроснабжения», — говорится в посте.



Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник написал, что один из беспилотников ВСУ сбросил два взрывных устройства на центральную электроподстанцию города Суджа. Без электричества остались 14 населенных пунктов, никто не пострадал. Еще один дрон сбросил два взрывных устройства на центральную электроподстанцию поселка Глушково. Там без электричества остались 53 населенных пункта, утверждает телеграм-канал.



Также по словам Старовойта, Украина обстреляла приграничный город Рыльск кассетными боеприпасами. В результате атаки ранения средней тяжести получила женщина. Также повреждения получили дома, объекты гражданской инфраструктуры и автомобили.



