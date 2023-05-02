



Обстрел из Газы: Нетаниягу провел оценку безопасности

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел оценку ситуации после ракетного удара по Сдероту и окрестностянм из Газы.



Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.



На совещании присутствовали министр обороны Йоав Галант, начальник штаба ЦАХАЛа Герци Халеви, советник по нацбезопасности Цахи Анегби и другие высокопоставленные лидеры в сфере безопасности.



По данным "Кан", министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир потребовал, чтобы его включили в ряды тех, кто должен быть допущен к совещанию.

