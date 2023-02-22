



Общенациональная забастовка: школы в четверг будут закрыты

Школы по всему Израилю будут закрыты завтра в рамках забастовки против планов правительства сократить финансирование местных властей в предстоящем бюджете. Союз учителей присоединился к забастовке.



Муниципалитет Иерусалима заявил, что не будет участвовать в забастовке, и школы в столице буду работать в обычном режиме, но неясно, появятся ли на уроках учителя.



Полный список местных органов власти, которые примут участие в забастовке, на данный момент неизвестен.



Генеральный директор Министерства образования сообщил, что единственные школы, которые останутся открытыми завтра, — это школы специального образования.



Забастовка сосредоточена вокруг разногласий по поводу заработной платы и и других бюджетных проблем.

