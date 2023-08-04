



Общался с ФСБ: всплыли подробности о судье, вынесшем приговор Навальному

Судья Андрей Суворов, вынесший приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному, общался с сотрудником ФСБ Денисом Хворовым в ходе судебного процесса.



Об этом узнали в Фонду борьбы с коррупцией.



По словам директора ФБК Ивана Жданова, Хворов занимался организацией отравления Навального в 2020 году.



Как выяснилось, сотрудник ФСБ созванивался с судьей за три дня до начала судебного процесса по делу об "экстремизме". Еще несколько разговоров они провели 22, а 29 июня они обменялись СМС.



"Мы не знаем, что было в разговорах между судьей и сотрудником ФСБ. Обсуждали ли они детали процесса или сотрудник ФСБ просто угрожал судье, что если он примет неправильное решение, то с ним что-нибудь случится. Например, судья, которая передавала Навальному, что сожалеет о замене условного срока на реальный, через полгода после приговора внезапно умерла", — отметили в ФБК.

