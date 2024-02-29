



ОБСЕ включила "Московский механизм" для спасения гражданских заложников в РФ

Государства-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) инициировали использование так называемого "Московского механизма" для расследования задержания Россией украинских гражданских лиц. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.



"Я приветствую привлечение Московского механизма подавляющим большинством государств ОБСЕ для решения проблемы задержания Россией украинских гражданских лиц", - написал он.



По словам министра, в ходе этой войны Россия взяла в заложники тысячи мирных украинских граждан на временно оккупированных территориях. И эти люди "являются наиболее уязвимой группой, которую не замечают на международном уровне".



"Я ожидаю, что привлечение Московского механизма ОБСЕ поможет нам определить настоящие масштабы этого преступления и установить факты. Это первый существующий международный механизм, вовлеченный в этом вопросе. Ранее я призвал ОБСЕ, ООН и другие международные организации использовать все инструменты и при необходимости создать новые для решения проблемы украинских гражданских заложников и содействие их освобождению", - отметил Кулеба.



Министр добавил, что продолжит призывать все международные организации, общественные организации и СМИ уделять больше внимания украинским гражданским заложникам, удерживаемых Россией.



"Мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы освободить их всех, и я благодарен нашим партнерам за мощную поддержку в этом вопросе. Каждое российское преступление должно быть расследовано, а виновные привлечены к ответственности", - подытожил Кулеба.



"Московский механизм" ОБСЕ предоставляет возможность государствам-участникам направлять миссии экспертов для оказания помощи в решении конкретного вопроса или проблемы, касающейся человеческого измерения ОБСЕ.



В отношении России Московский механизм, в частности, был задействован ОБСЕ 30 марта 2023 года. Тогда сорок пять государств-членов Организации инициировали использование механизма для расследования депортации детей с оккупированных РФ территорий Украины.



Напомним, представитель ГУР МО Андрею Юсов рассказал, что Россия удерживает тысячи гражданских украинцев в неволе как на своей территории, так и на временно захваченной.



При этом ранее СМИ составили список исправительных колоний, в которых удерживают украинских граждан в РФ и на оккупированных территориях. В котором 34 заведения на территории 17 регионов России и два СИЗО в оккупированном Симферополе.