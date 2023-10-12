



Обращение минобороны, ЦАХАЛа и Ассоциации "Для блага солдат" к гражданам

Совместное заявление министерства обороны, пресс-службы армии и Ассоциации "Для блага солдат":



Министерство обороны, армия и Ассоциация "Для блага солдат" открывают пункт приема обращений от лиц и организаций, желающих предоставить средства индивидуальной защиты в больших количествах для армии.



Несмотря на утверждения армии о наличии у бойцов всей необходимой индивидуальной защиты, множество граждан из Израиля и мира обращаются с просьбой предоставить средства индивидуальной защиты для солдат.



Граждане, у которых уже имеются средства индивидуальной защиты, законно прошедшие проверку и находящиеся в больших количествах, и желающие, чтобы система обороны проверила их и адаптировала к нуждам и стандартам армии, могут обратиться в наш пункт для проверки потребности и адаптации средств индивидуальной защиты под стандарты армии.



Обращения о средствах индивидуальной защиты в больших количествах будут пересмотрены специалистами. Пожертвования, соответствующие потребностям и стандартам, будут приняты армией в качестве дара через Ассоциацию "Для блага солдат".



Контактные данные:

Электронная почта: [email protected]

Телефон: 073-3538888



Примечание: Граждане, желающие сделать денежные вклады, могут обратиться в Ассоциацию "Для блага солдат" по номеру телефона 3399*. Все собранные средства будут использованы в интересах солдат в соответствии с потребностями, утвержденными армией.