



Обозвал Став Шафир "сукой". Яира Нетаниягу удалили из зала суда



Яир Нетаниягу и Став Шафир явились 29 ноября в окружной суд Тель-Авива для заслушивания доказательств по взаимным искам о клевете. Очень быстро сын назначенного премьер-министра был дважды удален судьей из зала суда после нескольких выпадов. "Арабский друг", "замужем за миллиардером" и "сука" - это лишь некоторые из фраз, которые использовал Нетаниягу-младший.



В начале слушания адвокат Ланкри, защитник Яира Нетаниягу, предложил Шафир отозвать свой "политический иск". Бывший член Кнессета Шафир заявила: "Ваш клиент использовал сексуальное насилие в качестве стратегии, пытался приписать мне предательство страны". В этот момент Яир Нетаниягу воскликнул: "Но у вас был арабский парень... чего вы хотите?".



Когда прокурор Ланкри сослался на твит Шафир времен короны, в котором она говорила о "выпученных глазах" семьи Нетаниягу устроившей пышные празднования в Песах - Нетаниягу снова взбесился: "Экономическая неопределенность? Вы замужем за миллиардером".



Позже в ходе слушаний Яир Нетаниягу снова обрушился на Шафир, и судья удалил его из зала суда. Покидая зал суда, он шипел в адрес Шафир "сука". Когда адвокат Ланкери заявил, что не слышал этого замечания, публика в зале громко ответила ему: "Он назвал ее "сукой"". Через некоторое время Нетаниягу был возвращен в зал.



В какой-то момент дискуссии Шапир сказала, что она "желает, чтобы у Яира была работа". Нетаниягу снова вспылил и заговорил о ее семейном положении: "Не все выходят замуж за миллиардеров". Позже адвокат Ланкри попросил Шафир подтвердить, что у нее есть арабский парень по имени Мазен Зоаби. Шафир ответила: "Нет, это полная ложь!". Нетаниягу снова огрызнулся: "Тот, у кого есть арабский партнер, может праздновать Рамадан". Шафир ответил: "Нет ничего плохого в арабском друге, если бы у меня был такой друг, я бы сказал, но это ложь, и это было сказано в попытке дискредитировать меня".



После этого Нетаниягу обратился к судье "Она клевещет! Через мгновение Шафир обвинит меня в геноциде" - и был выведен из зала суда во второй раз. "Не возвращайте меня, пока она не закончит", - шипел Нетаниягу, уходя.















