



Обострение на северо-западе Сирии: убиты 9 солдат

Боевики, связанные с “Аль-Каидой”, атаковали армейские позиции на северо-западе Сирии 1 сентября, убив по меньшей мере девять солдат. Об этом сообщили активисты оппозиции. Данных от сирийского правительства не последовало.



Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что погибли девять солдат, а также один из нападавших из связанной с “Аль-Каидой” группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ), самой сильной повстанческой группировке в стране. В сообщении также говорится, что в результате нападения были ранены 12 солдат и один член ХТШ.



В другой части северной Сирии боевики поддерживаемой Турцией оппозиции ненадолго захватили деревню Махсанлы, контролируемую курдскими боевиками. Курдские силы восстановили контроль над деревней в результате контрнаступления через несколько часов, сообщила Сирийская обсерватория.



Возглавляемый курдами Военный совет Манбиджа, входящий в состав поддерживаемых США Сирийских демократических сил, заявил, что ситуация в Махсанлы снова находится под контролем после того, как несколько поддерживаемых Турцией боевиков были убиты. Активисты оппозиции сообщили о российском авиаударе по деревне после того, как она попала в руки боевиков оппозиции.