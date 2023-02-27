



Оборонный бюджет направлен на сохранении на службе младших офицеров

Бюджетное соглашение Минобороны и Минфина предоставит стабильность. Оно предусматривает многолетний план, опирающийся на прочную бюджетную основу, и решения проблем с кадрами, заработной платой и пенсиями, а также сокращении срока обязательной службы, пишет “Globes”.



Сообщается, что Армия обороны Израиля подписала с Министерством финансов соглашение об оплате и условиях службы, которое можно представить как достижение, позволяющее решить проблему увольнения младших офицеров.



Бюджет оборонного ведомства, большая часть которого направлена на Армию обороны Израиля, будет составлять в среднем 68 млрд шекелей в год в течение следующих пяти лет, что примерно на 10 млрд шекелей больше, чем в последние два года. Большая часть дополнительной суммы предназначена для противостояния с Ираном, как для текущих операций, так и для подготовки к действиям, которые помешают ему получить ядерное оружие.



Также предназначена надбавка для покрытия изменений в условиях заработной платы и пенсий для личного состава ЦАХАЛа на регулярной и карьерной службе.



Главным ответом на проблему острой нехватки сотен младших офицеров и сержантов станет существенное повышение им заработной платы. Те, у кого самая низкая заработная плата, получат надбавку почти на 20%, а надбавка для остальных будет ненамного меньше.



Также решено, что автоматическая привязка заработной платы в ЦАХАЛ к заработной плате государственных служащих сохраняется. Сообщается и о решении проблем избыточных нефондовых пенсий увольняющихся из кадровой армии в рамках договоренностей между бывшим министром обороны Бени Ганцом и экс-министром финансов Авигдором Либерманом.



В обмен на это ЦАХАЛ лишил одного из главных преимуществ тех, кто увольняется из кадровой армии с накопительными пенсиями. Они будут получать промежуточную пенсию только до 60 лет, а не до 67 лет, как раньше. Еще одна уступка со стороны ЦАХАЛа – это согласие попробовать новую модель оплаты труда. Со следующего года в рамках пилотной схемы кадровые военнослужащие смогут выбрать альтернативу досрочной пенсии в виде более высокой заработной платы и пособия.



ЦАХАЛ не был в восторге от этой модели, но кадровая проблема такова, что им пришлось изучить дополнительные способы решения проблемы оттока молодых офицеров и сержантов.



Также было согласовано, что возврат к 28-месячному сроку обязательной службы произойдет в течение трех лет.



Генеральный директор Министерства обороны Эяль Замир сказал о соглашении, что оно укрепит технологическое мастерство Армии обороны Израиля.

Начальник штаба Герци Халеви сказал, что согласованный бюджет позволит сохранить высококвалифицированную рабочую силу, особенно в боевых частях и среди молодых кадров.



Министр обороны Йоав Галант приветствовал многолетнее соглашение, заявив, что оно позволит укрепить оборону Израиля в период, полный вызовов и рисков.



