



Облегчение визового режима с США - после 28 сентября



Высокопоставленный политический представитель сообщил порталу ynet о существенных сдвигах в в достижении соглашения о безвизовом въезде с США в ходе визита Биньямина Нетаниягу в Америку.



Источник сообщил о том , что "премьер-министр Нетаниягу поблагодарил президента Байдена за планируемое послабление визового режима для израильтян".



Предполагается, что американцы объявят об этом ближе к концу месяца. 28 сентября решение будет опубликовано, а за день до этого госсекретарь Блинкен должен передать его министру национальной безопасности. Источник говорит: “Израиль выполнил все условия американцев, и мы верим, что это произойдет”.

