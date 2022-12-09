



Облачные контракты: Пентагон сотрудничает с Google, Amazon, Microsoft и Oracle

Облачные контракты Warfighting предоставят Пентагону доступ к несекретным, секретным и сверхсекретным данным военнослужащих по всему миру и будут служить основой для современных операций.



Это перезапуск процесса в Пентагоне после споров по обвинению в политизации контракта JEDI. Контракт был присужден компании Microsoft, но затем Министерство обороны США заявило, из-за задержек, например, юридических проблем со стороны Amazon, что технология изменилась и больше не отвечает его потребностям.



Результаты работы над Объединенными боевыми облачными возможностями JWCC соответствуют усилиям Министерства обороны США, направленным на то, чтобы полагаться на нескольких поставщиков технологий дистанционно управляемой инфраструктуры вместо того, чтобы полагаться на одну компанию, как это было раньше.



Благодаря соглашению с Google, Amazon Web Services, Microsoft и Oracle, военные приблизятся к компаниям частного сектора. Многие из таких компаний распределяют свои облачные вычисления между несколькими поставщиками во избежание привязки к какому-либо конкретному поставщику.

