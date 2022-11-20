



Обещание Нетаниягу арабским лидерам: Смотрич не будет министром обороны

Биньямин Нетаниягу пообещал нескольким лидерам арабских стран, что будет расширять Соглашения Авраама и будет нести исключительную ответственность за внешнюю и оборонную политику Израиля.

По словам источников, он также пообещал, что Бецалель Смотрич не получит пост министра обороны.

По данным Globes, высокопоставленный дипломатический источник сообщил, что назначение Смотрича заблокирует расширение Соглашений Авраама. Уточняется, что эта работа требует бесчисленных деликатных решений и может существенно повлиять на отношения Израиля с арабским миром.

"Смотрич может быть талантлив и быстро учится, но на данном этапе для такой работы нужны другие качества, которых у него нет. Смотрич в Минобороны заранее предотвратил бы прогресс с несколькими странами", — сказал источник изданию.