



Обещание Айзенкота: права меньшинств и отделение от палестинцев

Гади Айзенкот подчеркнул свою приверженность правам меньшинств и отделению от палестинцев.

Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции, посвященной созданию партии А-Махане а-Мамлахти.

По словам Айзенкота, Еврейское Государство должно обеспечить равные права для всех своих граждан, независимо от религии, расы или пола.

По его мнению, Израиль "опасно скатывается" к двунациональному государству с палестинцами, что представляет "опасность для сионистского проекта".