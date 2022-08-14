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Обещание Айзенкота: права меньшинств и отделение от палестинцев
14.08.2022 21:25 Алина Груднева

Обещание Айзенкота: права меньшинств и отделение от палестинцев

Гади Айзенкот подчеркнул свою приверженность правам меньшинств и отделению от палестинцев.

 
Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции, посвященной созданию партии А-Махане а-Мамлахти. 
 
По словам Айзенкота, Еврейское Государство должно обеспечить равные права для всех своих граждан, независимо от религии, расы или пола.
 
По его мнению, Израиль "опасно скатывается" к двунациональному государству с палестинцами, что представляет "опасность для сионистского проекта".

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