



Оберпропагандист "ДНР" уволен из армии РФ

Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, который был главным медийным лицом этой структуры и озвучивал ежедневные сводки НМ ДНР, уволен из рядов армии России за неправильно бюрократически оформленое звание.



"Оказывается, из армии могут быть уволены сотни боевых офицеров бывших корпусов ДНР и ЛНР, потому что 7 лет они каждый день воевали и не успели сдать положенные экзамены. И поэтому у них боевые и "не правильные" звания. И строем ходят плохо", заявил "политолог" Сергей Марков.



Информацию об уходе Эдуарда Басурина с должности заместителя начальника Управления Народной милиции ДНР, опубликовал Андрей Сладков - военный корреспондент. Выразив своё негодование, он отметил, что причиной произошедшего является его возраст.



О кадровых изменениях в НМ ДНР ранее говорил и врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В частности, он обратил внимание, что не стоит беспокоиться о судьбе полковника Басурина, поскольку тот уже рассматривает предложения о новой работе.



Уход полковника Басурина с занимаемой должности вызвал негативную реакцию не только в среде военкоров, но и среди других лидеров общественного мнения. В частности, Дмитрий Рогозин - экс-директор «Роскосмоса» - назвал произошедшее неприемлемой ситуацией.



По словам Рогозина, те командиры, которые воюют с 2014 года являются представителями золотого фонда российской армии, поскольку свой профессионализм они получили не в "тёплых" кабинетах, а на поле боя.