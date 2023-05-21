



Объединится ли Нафтали Беннет с Гидоном Сааром

Депутат Кнессета от Махане Мамлахти Зеэв Элькин дал сегодня интервью на радио Галей ЦАХАЛ.



Когда члена Кнессета спросили о возвращении бывшего премьер-министра Нафтали Беннета в политику, Элькин решил положить конец слухам. Элькина спросили: "Вы точно знаете, что Нафтали Беннет не ищет возвращения в политическую жизнь через возможную связь с Гидеоном Сааром?" В ответ Элькин сказал: "Я не являюсь представителем Нафтали Беннета, я просто знаю, что у нас нет подобных планов".



После этого он пояснил: "Мы работаем вместе как фракция Махане Мамлахти, две партии - Кахоль Лаван и Тква Хадаша, хорошо сотрудничаем внутри фракции. Мы работаем вместе и довольны сотрудничеством друг с другом".