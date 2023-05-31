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ОАЭ заявили, что два месяца назад вышли из возглавляемой США морской коалиции
31.05.2023 14:13 Евгения Маркова

ОАЭ заявили, что два месяца назад вышли из возглавляемой США морской коалиции

Два месяца назад Объединенные Арабские Эмираты вышли из возглавляемой США ближневосточной морской коалиции по безопасности, заявил МИД ОАЭ в среду.

Объединенные морские силы – это целевая группа из 34 стран, занимающаяся вопросами безопасности, борьбы с терроризмом и пиратством в районах Красного моря и Персидского залива, через которые проходят одни из самых важных морских путей в мире. Штаб-квартира находится в Бахрейне вместе с Пятым флотом ВМС США и Центральным командованием.

“В результате нашей оценки эффективного сотрудничества в области безопасности со всеми партнерами два месяца назад ОАЭ прекратили свое участие в Объединенных морских силах”, – говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

“ОАЭ стремятся к диалогу и дипломатическому взаимодействию для укрепления региональной безопасности и стабильности, а также к обеспечению безопасности судоходства в своих морях в соответствии с международным правом”, – отметил МИД ОАЭ.

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