



ОАЭ заявили, что два месяца назад вышли из возглавляемой США морской коалиции

Два месяца назад Объединенные Арабские Эмираты вышли из возглавляемой США ближневосточной морской коалиции по безопасности, заявил МИД ОАЭ в среду.



Объединенные морские силы – это целевая группа из 34 стран, занимающаяся вопросами безопасности, борьбы с терроризмом и пиратством в районах Красного моря и Персидского залива, через которые проходят одни из самых важных морских путей в мире. Штаб-квартира находится в Бахрейне вместе с Пятым флотом ВМС США и Центральным командованием.



“В результате нашей оценки эффективного сотрудничества в области безопасности со всеми партнерами два месяца назад ОАЭ прекратили свое участие в Объединенных морских силах”, – говорится в заявлении Министерства иностранных дел.



“ОАЭ стремятся к диалогу и дипломатическому взаимодействию для укрепления региональной безопасности и стабильности, а также к обеспечению безопасности судоходства в своих морях в соответствии с международным правом”, – отметил МИД ОАЭ.