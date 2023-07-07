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ОАЭ выделят 15 миллионов долларов на восстановление Дженина
07.07.2023 08:11 Наталья Богинская

ОАЭ выделят 15 миллионов долларов на восстановление Дженина

Объединенные Арабские Эмираты в четверг пообещали выделить 15 миллионов долларов на восстановление лагеря беженцев Дженин после израильской контртеррористической операции на этой неделе, сообщает официальное информационное агентство ОАЭ WAM.

Согласно данным издания, деньги будут предоставлены UNRWA, агентству ООН, которое помогает “палестинским беженцам, на восстановление поврежденных домов и предприятий”, а также на услуги агентства.

UNRWA заявило, что некоторые из его собственных объектов, в том числе окна и стены медицинского центра и дорога, ведущая к его школе, пострадали в ходе израильской операции на этой неделе.

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