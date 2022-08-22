



ОАЭ возобновляют работу своего посла в Иране

Объединенные Арабские Эмираты сообщили о возобновлении работы посла Саифа Мухаммеда аз-Зааби в Иране.



В ближайшие дни он возобновит свою работу в Тегеране после шестилетнего перерыва.



"Посол ОАЭ в Иране Саиф Мухаммед аз-Зааби возобновит работу в Тегеране в ближайшие дни", - передает CGTN.



Сообщается, что такое решение в ОАЭ было принято "в связи с усилиями по укреплению отношений с Ираном и в рамках повышения уровня дипломатического представительства".