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ОАЭ возобновляют работу своего посла в Иране
22.08.2022 11:07 Александр Юзовский

ОАЭ возобновляют работу своего посла в Иране

Объединенные Арабские Эмираты сообщили о возобновлении работы посла Саифа Мухаммеда аз-Зааби в Иране.

В ближайшие дни он возобновит свою работу в Тегеране после шестилетнего перерыва.

 "Посол ОАЭ в Иране Саиф Мухаммед аз-Зааби возобновит работу в Тегеране в ближайшие дни", - передает CGTN.

Сообщается, что такое решение в ОАЭ было принято "в связи с усилиями по укреплению отношений с Ираном и в рамках повышения уровня дипломатического представительства".

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