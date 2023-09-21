



ОАЭ угрожают арестом израильских "министров-экстремистов"



Объединенные Арабские Эмираты продвигают общий с Израилем культурный проект, называется "77", сообщает портал ynet. Цель проекта - проведение совместных культурных мероприятий в семи городах Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов в течение семи дней. Идея состоит в том, чтобы сблизить народы и провести совместное мероприятие, посвященное культуре и сближению народов.



Предполагалось, что с израильской стороны в проекте примут участие несколько министерств, в том числе министерство иностранных дел, министерство культуры и министерство еврейского наследия. Однако Эмираты наложили вето на проект и заявили, что не готовы продвигать проект, если в нем будут участвовать министры, связанные с "Оцма Йегудит" и религиозным сионизмом.



Власти ОАЭ сообщили Израилю, что если в рамках проекта на их территорию прибудет министр еврейского наследия Амихай Элиягу - они его арестуют. В настоящее время проект находится на продвинутом этапе переговоров между странами, и наложенное вето может сильно затруднить его продвижение, поскольку министерство наследия является частью проекта и должно выделять ему бюджетные средства.

