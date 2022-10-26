



ОАЭ сделали предупреждение Нетаниягу

Министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бен Заид предостерег лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу от включения Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича в его правительство в случае победы на выборах в Кнессет.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на

высокопоставленного источника.

По данным Axios, соответствующее послание было передано в ходе встречи, которая состоялась в прошлом месяце, когда бин Заид находился с визитом в Израиле.

По словам источника, бин Заид предупредил, что включение таких законодателей в правительство рискует разрушить связи с ОАЭ.

Нетаниягу заверил, что занимается этим вопросом.