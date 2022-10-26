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ОАЭ сделали предупреждение Нетаниягу
26.10.2022 15:08 Алина Груднева

ОАЭ сделали предупреждение Нетаниягу

Министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бен Заид предостерег лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу от включения Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича в его правительство в случае победы на выборах в Кнессет.

 
Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на 
высокопоставленного источника.
 
По данным Axios, соответствующее послание было передано в ходе встречи, которая состоялась в прошлом месяце, когда бин Заид находился с визитом в Израиле.
 
По словам источника, бин Заид предупредил, что включение таких законодателей в правительство рискует разрушить связи с ОАЭ.
 
Нетаниягу заверил, что занимается этим вопросом.

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