



ОАЭ пригласят Асада на климатический саммит ООН, куда приедут западные лидеры

Сирийские государственные СМИ сообщили, что Объединенные Арабские Эмираты пригласили президента Сирии Башара Асада принять участие в климатическом саммите Организации Объединенных Наций в Дубае в конце этого года.



Первое приглашение Асада на глобальный саммит с начала войны в Сирии в 2011 году появилось, когда арабский мир постепенно улучшает отношения с Дамаском.



Временный поверенный в делах Эмиратов в Сирии Абдул Хаким аль-Нуайми передал Асаду приглашение от президента ОАЭ шейха Мохаммеда бен Заида Аль-Нахайяна “присутствовать на климатической конференции COP28”, сообщило официальное информационное агентство SANA.



Главы западных государств, которые ввели санкции против Сирии из-за гражданской войны и выступают против нормализации отношений с Дамаском, обычно посещают саммиты COP. Президент США Джо Байден и глава Франции Эммануэль Макрон были среди тех, кто присутствовал на прошлогодних переговорах в Египте.