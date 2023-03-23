



ОАЭ предупреждает Нетаниягу о потенциальном назревании кризиса

На встречах с премьер-министром и президентом Израиля Халдун аль-Мубарак выразил обеспокоенность по поводу обращения с палестинцами и предупредил, что оплошность Израиля во время Рамадана может подорвать соглашения Авраама.



Во вторник высокопоставленный правительственный чиновник Объединенных Арабских Эмиратов встретился с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, предупредив его, что поведение израильского правительства обостряет отношения между странами.



Сообщается, что Халдун аль-Мубарак был направлен президентом ОАЭ Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, старшим советником которого он является, чтобы передать сообщение израильскому правительству относительно его обращения с палестинцами.



"Действия этого правительства ставят под угрозу любое потенциальное продвижение в отношениях с ОАЭ и другими арабскими странами. Некоторые израильские политики даже поддерживают насилие. Это противоречит духу Авраамских соглашений и нынешней практике и ставит под угрозу региональную стабильность", — цитирует телеканал "Кан" слова Мубарака Нетаньяху.



Мубарак, который также встречался с президентом Исааком Герцогом, сказал, что "эскалация" правительства Нетаниягу против палестинцев создает региональную нестабильность и "играет на руку экстремистам", которые, по его словам, ищут любой предлог для конфронтации, сообщил "Кан".



Особое внимание было уделено священному месту Храмовой горы во время священного для ислама месяца Рамадан, который начался в четверг, когда Мубарак предупредил премьер-министра, что любая оплошность Израиля может нанести ущерб отношениям с ОАЭ, сообщает новостное агентство Ynet.



Согласно сообщению Channel 12, Мубарак предупредил Нетаньяху, что нестабильность окажет пагубное влияние на финансовые инвестиции Эмиратов в Израиль.



Отвечая на эти сообщения, офис премьер-министра возразил, что информация в СМИ была "неточной", добавив, что "премьер-министр ответственно руководит международной политикой Израиля".

