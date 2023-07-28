



ОАЭ осудили визит Бен-Гвира на Храмовую гору

Объединенные Арабские Эмираты в четверг, 27 июля, осудили посещение Храмовой горы министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, который побывал в комплексе на Тиша бе-Ав.



В заявлении, которое цитирует официальное информационное агентство ОАЭ WAM , министр иностранных дел ОАЭ осудил “штурм мечети Аль-Акса” Бен-Гвиром и “экстремистами под защитой израильской полиции”.



МИД “подтвердил твердую позицию ОАЭ о необходимости обеспечения полной защиты мечети Аль-Акса и прекращения серьезных и провокационных нарушений, происходящих там”. В заявлении также “подчеркнута необходимость уважать роль Иорданского Хашимитского Королевства над святыми местами в соответствии с международным правом и историческим контекстом, а также не ставить под угрозу авторитет Администрации пожертвований Иерусалима, которая управляет делами Аль -Мечеть Акса”.



Министерство иностранных дел ОАЭ “призвало израильские власти прекратить эскалацию и избежать обострения напряженности и нестабильности в регионе, подтвердив неприятие ОАЭ нарушения резолюции о международной законности, угрожающего дальнейшей эскалацией”.