ОАЭ обвинили Смотрича в расизме
Объединенные Арабские Эмираты резко осудили слова министра финансов Бецалеля Смотрича о том, что Хавара "должна быть стерта с лица земли".
Соответствующее заявление распространило министерство иностранных дел ОАЭ.
"Это расистские заявления министра финансов Израиля", - сказано в заявлении.
В ОАЭ подчеркнули необходимость противодействия разжиганию ненависти и насилия и отметили важность продвижения ценностей терпимости и сосуществования в рамках усилий по снижению эскалации и нестабильности в регионе.