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ОАЭ обвинили Смотрича в расизме
02.03.2023 21:50 Алина Груднева

ОАЭ обвинили Смотрича в расизме

Объединенные Арабские Эмираты резко осудили слова министра финансов Бецалеля Смотрича  о том, что Хавара "должна быть стерта с лица земли".

Соответствующее заявление распространило министерство иностранных дел ОАЭ.

"Это расистские заявления министра финансов Израиля", - сказано в заявлении.

В ОАЭ подчеркнули необходимость противодействия разжиганию ненависти и насилия и отметили важность продвижения ценностей терпимости и сосуществования в рамках усилий по снижению эскалации и нестабильности в регионе.

 

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