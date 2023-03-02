



ОАЭ обвинили Смотрича в расизме

Объединенные Арабские Эмираты резко осудили слова министра финансов Бецалеля Смотрича о том, что Хавара "должна быть стерта с лица земли".



Соответствующее заявление распространило министерство иностранных дел ОАЭ.



"Это расистские заявления министра финансов Израиля", - сказано в заявлении.



В ОАЭ подчеркнули необходимость противодействия разжиганию ненависти и насилия и отметили важность продвижения ценностей терпимости и сосуществования в рамках усилий по снижению эскалации и нестабильности в регионе.



