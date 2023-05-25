



ОАЭ стал центром торговли российским золотом, - Reuters

Объединенные Арабские Эмираты стали ключевым центром торговли российским золотом после того, как западные санкции из-за вторжения в Украину перерезали более традиционные экспортные маршруты России, пишет Reuters.



Таможенные данные о почти тысяче поставок золота за год с начала войны, показывают, что государство Персидского залива импортировало 75,7 тонны российского золота на сумму 4,3 млрд долларов - по сравнению с 1,3 тоннами в 2021 году.



Следующими по величине направлениями были Китай и Турция, импортировавшие около 20 тонн каждая в период с 24 февраля 2022 года по 3 марта 2023 года. По данным за этот период, на эти три страны приходилось 99,8% экспорта российского золота.



Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов запретила российские слитки, изготовленные с 7 марта 2022 года, а к концу августа Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, США, Канада и Япония запретили импорт российских золотых слитков.



Однако данные об экспорте показывают, что российские производители золота быстро нашли новые рынки сбыта в странах, которые не ввели санкции против Москвы, таких как ОАЭ, Турция и Китай.



Луи Марешаль, эксперт Организации экономического сотрудничества и развития по поиску источников золота, сказал, что существует риск того, что российское золото может быть переплавлено, а затем вернется на рынки США и Европы с замаскированным происхождением.



Большая часть поставок российского золота в Китай шла через Гонконг. Министерство иностранных дел Китая заявило, что сотрудничество страны с Россией "не должно подвергаться срыву или принуждению со стороны какой-либо третьей стороны".



Тем временем в ОАЭ уже давно процветает золота промышленность. ОАЭ являются крупным экспортером слитков и ювелирных изделий.



Менеджер одной компании, отправлявшей большие объемы российского золота в ОАЭ, сообщил, что российские фирмы продавали там слитки со скидкой около 1% к мировым эталонным ценам, предлагая стимул для торговли.



Менеджер, который говорил на условиях анонимности, сказал, что большая часть золота, которое его фирма отправляла в ОАЭ, предназначалась для аффинажных заводов, где оно будет переплавлено.



Записи показывают, что крупнейшим переработчиком российского золота, экспортируемого в ОАЭ, была Temis Luxury Middle East, дочерняя компания французской логистической компании Temis Luxury в Дубае, участвовавшая в отгрузке 15,6 тонн на сумму 863 млн долларов с апреля 2022 года по 3 марта.



Европейские санкции обычно не распространяются на зарубежные дочерние компании, поэтому европейские фирмы, чьи дочерние компании участвовали в поставках российского золота в ОАЭ, Турцию или Гонконг, не обязательно нарушали какие-либо законы, считает Тан Албайрак, юрист по санкциям в Reed Smith в Лондоне.



В Гонконге большую часть поставок российского золота обрабатывала китайская логистическая компания Vpower Finance Security Hong Kong Ltd. Согласно документам, в период с мая 2022 года по 3 марта она был причастна к импорту 20,5 тонн золота на сумму 1,2 млрд долларов.



Стремясь еще больше изолировать Россию, Вашингтон предупредил страны, в том числе ОАЭ и Турцию, что они могут потерять доступ к рынкам G7, если будут вести дела с организациями, на которые распространяются санкции США.



