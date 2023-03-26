



ОАЭ критикуют Израиль за отмену закона о размежевании

Объединенные Арабские Эмираты осуждают принятие Израилем закона об отмене части Закона о размежевании 2005 года, касающегося эвакуации нескольких поселений на севере Иудеи и Самарии.



В заявлении, опубликованном официальным информационным агентством WAM, министерство иностранных дел Эмиратов подчеркнуло, что ОАЭ “отвергают все действия, которые нарушают резолюции о международной законности и угрожают еще больше усугубить эскалацию и нестабильность в регионе”.



В ОАЭ также призвали “поддерживать все региональные и международные усилия по продвижению мирного процесса на Ближнем Востоке, а также положить конец незаконным действиям, угрожающим решению о создании двух государств, и создать независимое палестинское государство на границах 1967 года с Восточным Иерусалимом в качестве его столицы“.

