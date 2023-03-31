



ОАЭ и Катар инвестировали сотни миллионов долларов в фирму зятя Трампа, — NYT

Фонды благосостояния в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и Катаре инвестировали сотни миллионов долларов в частную инвестиционную компанию зятя бывшего президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера , сообщила в четверг New York Times.



Эмираты инвестировали более 200 миллионов долларов в Kushner's Affinity Partners , в то время как катарская организация также вложила аналогичную сумму, сообщает газета со ссылкой на людей, осведомленных о транзакциях.



По сообщению Reuters, Кушнер, который также был главным советником Трампа, в 2021 году сформировал компанию Affinity Partners в Майами.



Инвестиции из ОАЭ поступили через суверенный фонд благосостояния , но личность катарского инвестора не установлена, говорится в сообщении NYT.

Инвестиционное управление Абу-Даби, Mubadala, Emirates Investment Authority, Affinity Partners, а также посольства Катара и ОАЭ в Вашингтоне пока не ответили на запросы Reuters о комментариях.



В прошлом году комитет Палаты представителей США заявил, что расследует инвестиции правительства Саудовской Аравии в размере 2 миллиардов долларов в фирму Кушнера.



