



ОАЭ хотят созвать Совет Безопасности ООН по Газе “как можно скорее”





По словам дипломатов, Объединенные Арабские Эмираты в субботу попросили Совет Безопасности ООН провести встречу “как можно скорее” после расширения наземной операции Израиля в Газе и отключения телекоммуникационных сетей.



По словам дипломатов, совет из 15 членов может собраться уже в воскресенье, 29 октября, а ОАЭ пригласили на брифинг главу ООН по оказанию помощи палестинцам Мартина Гриффитса и Филиппа Лазарини, главу агентства ООН, оказывающего помощь палестинцам