



"О переговорах не может быть и речи": Зеленский назвал Путина террористом

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российского лидера Владимира Путина террористом.



По данным УНИАН, такое заявление он сделал в интервью европейским журналистам.



По словам Зеленского, когда он пришел к власти, то хотел найти выход из ситуации замороженной войны. Он считал, что нужно дипломатически решить вопрос о выводе российских войск с украинских территорий. Президент Украины подчеркнул, что Москва игнорировала эти усилия и не выходила на связь, а потом и вовсе начались угрозы.



"С этим человеком, президентом Путиным, на сегодня нельзя говорить. Для нас всех он террорист", - сказал Зеленский.



Он добавил, что Путин придумывает для оправдания своих действий "какие-то СВО", когда Россия наносит ракетные удары, убивая мирное население Украины.



"Это все он назвал какой-то операцией. Он такой "путешественник" в каких-то кровавых названиях - придумывает названия, чтобы оправдывать свои действия", - добавил он.

