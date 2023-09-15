



О чем говорили Путин и Лукашенко в Сочи

Днем, 15 сентября, президент России Владимир Путин встретился в Сочи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.



В ходе переговоров стороны обсудили стабильность отношений двух стран, ситуацию в Украине и сотрудничество РФ с Северной Кореей.



Путин и Лукашенко считают, что Россия и Беларусь выйдут на досанкционный уровень в следующем году. Также президент РФ опроверг информацию о том, что его страна набирает добровольцев из Северной Кореи для участия в войне против Украины. Он пообещал развивать сотрудничество с КНДР.



Также он обвинил США в том, что те, руками Вооруженных сил Украины "позволяют себе применять кассетные боеприпасы". В ответ Лукашенко от себя добавил, что военные подразделения, сформированные в Польше, готовы зайти в Украину.



"Страны Запада спят и видят там свои регулярные воинские части. В Польше уже сформированы у границы, вы об этом тоже говорили, воинские части, готовые зайти в Украину", - сказал Лукашенко.