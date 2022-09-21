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О чем говорил президент Ирана в ООН
21.09.2022 20:24 Александр Юзовский

О чем говорил президент Ирана в ООН

Президент Ирана Ибрахим Раиси во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН заявил, что Америка растоптала ядерное соглашение.

По его словам, Иран хочет наладить "широкие отношения со всеми нашими соседями".

"Раньше регион не видел такой дикой оккупирующей силы, как сионистский режим в прошлом. Убийство детей и женщин присутствует в мрачном табельном листе сионистского режима. Убийство палестинских женщин и детей и новых поколений показывает всем, что семь десятилетий израильской оккупации и жестокости все еще с нами", – сказал президент Ирана.

Он предложил всем палестинцам, мусульманам, христианам и евреям проголосовать за создание единого государства.

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