



О чем договорились Украина и Словакия: итоги встречи Зеленского и Хегера

В пятницу, 31 марта, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер прибыл в Киев, где состоялась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.



"Встретился с премьер-министром Словакии Эдуардом Хегером. Обсудили противодействие вооруженной агрессии России против Украины, дальнейшее взаимодействие как на двустороннем уровне, так и на международных площадках, а также европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, восстановление нашего государства.



Ценим всю поддержку Украины со стороны Словакии в течение такого сложного и полного вызовов года. Спасибо за последний весомый пакет поддержки поддержки со стороны Словакии. Ужесточение способностей наших защитников на фронте является для нас приоритетом номер один", - сообщил глава украинского государства.





Также сегодня состоялся их визит в Бучу, посвященный годовщине освобождения. Зеленский прибыл в Бучу с лидерами четырех стран - главой правительства Словакии Эдуардом Гегером, премьером Словении Робером Голобом, премьером Хорватии Андреем Пленковичем и президентом Молдовы Майей Санду. Они посетили церковь Святого Апостола Андрея Первозванного, где были найдены массовые захоронения убитых жителей Бучи. .