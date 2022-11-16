



О чем договорились Нетаниягу и Бен-Гвир

На встрече председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу и глава Оцма-Йехудит Итамар Бен-Гвир согласовали ряд инициатив.

По данным израильских СМИ, об этом сообщили вечером, 16 ноября, в Ликуде.

Инициативы, на которых настаивал Бен-Гвир, включают в себя легализацию задним числом ряда форпостов в Иудее и Самарии в течение 60 дней после приведения правительства к присяге.

Также они договорись внести поправки в Закон о возвращении, ввести минимальное наказание за сельскохозяйственные преступления и о многом другом.

Уточняется, что, помимо прочего они согласились расширить действующий закон, согласно которому никакие уголовные обвинения не могут быть предъявлены лицам, применяющим силу для защиты своего дома, распространив его на любого, кто защищает базы ЦАХАЛа.