



NYT: Саудовская Аравия сорвала тайную сделку по нефти

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд сорвал секретную сделку, в которой участвовали США. Договоренность касалась роста добычи нефти, сообщает New York Times.



Издание сообщает, ссылаясь на американских высокопоставленных политиков, что сделка была заключена во время визита американского президента в Эр-Рияд в июле. Подробности сделки были засекречены, а ее результатом должен был стать резкий рост уровня добычи углеводородов в период с сентября по декабрь. Но Мухаммед бен Салман обманул администрацию Байдена. Не исключено, что таким образом он хотел "послать сигнал" Вашингтону, что Саудовская Аравия готова избавиться от давней зависимости от США. Однако в Белом доме считают, что нарушить сделку Эр-Рияд, скорее всего, подговорила Москва, а прочные связи принца с президентом России Владимиром Путиным сыграли свою роль.



Накануне страны Персидского залива, в частности Кувейт и Саудовская Аравия, входящие в ОПЕК+, провели переговоры с Белым домом. США убеждали их не поддерживать сокращение объемов добычи нефти.