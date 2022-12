NYT: Израильская демократия в опасности

Следующее правительство во главе с назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу ставит под угрозу израильскую демократию, говорится в статье New York Times, опубликованной в субботу.



“Израиля, который мы знали, больше нет”, – говорится в статье и отмечается, что “выборы в Израиле часто имеют неожиданные результаты”, являясь частью “гордой традиции страны как бурной и плюралистической демократии”. Однако, “крайне правое правительство которое скоро придет к власти, кажется, разительно отличается от любого предыдущего правительства в Израиле”.



Газета утверждает, что “ультрарелигиозные и ультранационалистические” партии, входящие в новую коалицию, “ставят под угрозу идеал еврейского и демократического государства” и что “правительство Нетаниягу представляет серьезную угрозу для будущего Израиля”.



Согласно статье, позиция членов правительства может сделать невозможным решение о создании двух государств. Администрация президента США, по мнению издания, должна будет сделать все, что в ее силах, чтобы заявить о своей поддержке равноправия и верховенства права в Израиле.



The New York Times предупреждает о хрупком израильском правительстве, состоящем из людей, призывающих, среди прочего, к “расширению поселений и их аннексии, изменению статус-кво на Храмовой горе и подрыву авторитета Верховного суда”.



Газета отмечает, что лидер партии “Оцма Иегудит” Итамар Бен-Гвир был осужден за терроризм, лидер партии “Религиозный сионизм” Бецалель Смотрич является горячим сторонником аннексии, а лидер партии “Ноам” Ави Маоз описывает себя как “гордого гомофоба”.



“Эти позиции вызывают беспокойство, и американские лидеры должны об этом сказать”, – говорится в статье.



“Поддержка Америкой Израиля отражает уважение, которое обе страны питают к демократическим идеалам. Байден и Нетаниягу должны сделать все, что в их силах, чтобы подтвердить это обязательство”, – утверждает издание.