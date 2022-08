NY Times перестала сотрудничать с журналистом-антисемитом из Газы

Редакция The New York Times разорвала отношения с палестинским фрилансером из Газы после того, как наблюдатели за СМИ отметили его антисемитизм и призывы к насилию в отношении евреев в социальных сетях.



Об этом сообщает Times of Israel.



Honest Reporting, произраильский орган по наблюдению за СМИ, опубликовал список постов в социальных сетях Фади Ханона, который был автором не менее шести статей, опубликованных NY Times, во время последней эскалации в Газе.



Посты Ханона в сети включали поддержку террористических групп и их членов, а также поддержку убийства евреев. В одном из постов Ханона заявил, что палестинцы должны вернуться к "культуре борьбы и убийства израильтян".



В другом посте он написал: "Евреи - сыновья собак. Я за то, чтобы их убить и сжечь, как это сделал Гитлер. Я буду очень счастлив".



Пресс-секретарь издания New York Times сообщила новостному сайту Algemeiner в пятницу, что "New York Times работала с этим внештатным репортером только в последние недели. Мы больше так не делаем".