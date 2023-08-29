



Лапид выступил за правительство единства и справедливый законопроект о призыве

Лидер оппозиции Яир Лапид вечером 28 августа на конференции в Zoom с примерно 900 участниками заявил, что он выступает за правительство единства.



"Правильный путь – не сдаваться, а напротив, принять эгалитарный и справедливый законопроект о призыве, а затем начать совместную работу над его реализацией", – сказал Лапид. “Это произойдет не сразу, будет постепенным, но нужно поступить так, как умная страна решает нестабильную социальную проблему”.



По его мнению, “с другой стороны, есть ценности, от которых нельзя отказываться. В Государстве Израиль каждый гражданин имеет права, но у него есть и обязанности”.



“Это правительство приближается к своему концу. Мы не должны отводить взгляд от цели – цель состоит в том, чтобы свергнуть это ужасное правительство и создать хорошее правительство единства без экстремистов, которое будет работать для граждан Израиля”, – добавил политик..

