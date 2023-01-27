



Нуланд: Трибунал для российских преступников будет готов к лету

Международный трибунал, или его аналог, в рамках которого Россию можно будет привлечь к ответственности за совершенные в Украине военные преступления, может начать свою работу летом 2023 года. Об этом заявила заместитель государственного секретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, передает Голос Америки.



По ее словам, США работают над этим вопросом совместно со странами G7 и Украиной – рассматриваются разные модели механизма.



"Я хотела бы, чтобы мы пришли к годовщине (вторжения, - ред) - примерно в феврале, но это может занять еще несколько месяцев. Но к лету я бы хотела, чтобы этот механизм появился", - сказала она.



Напомним, что 26 января в Праге состоялось заседание Основной группы по созданию Специального трибунала по расследованию преступлений России против Украины.



Также мы писали, что, по словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, создание спецтрибунала для России является одним из трех ключевых приоритетов Украины.