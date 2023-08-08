



Нуланд отправилась в Нигер из-за военного переворота

Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд встретилась с представителями военной хунты в Нигере, захватившей власть.



По данным CNN, она провела переговоры с генералом Муссой Салау Барму, который объявил себя начальником штаба обороны.



Также Нуланд встретилась с тремя полковниками. Уточняется, что двухчасовая встреча "довольно сложной". Поездка и.о. замгоссекретаря США была совершена по просьбе Энтони Блинкена.



"США держат дверь открытой для продолжения переговоров", - сказала Нуланд.



Она призвала Барму услышать предложение и сделать все, чтобы решить проблему дипломатическим путем для возвращения страны к конституционному порядку.



"Я надеюсь, что они будут держать дверь открытой для дипломатии. Мы сделали такое предложение. Их идеи не соответствуют конституции. И это будет сложно с точки зрения наших отношений, если они пойдут по этому пути, но мы предоставили им ряд вариантов для продолжения переговоров и надеемся, что они поддержат нас", – подчеркнула она.

