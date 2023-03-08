



Новым репатриантам хотят ограничить выдачу паспортов

Министерство внутренних дел продвигает закон, который позволит новым репатриантам в Израиле получать паспорт только после того, как они проведут в стране год.



Законодательство направлено на то, чтобы люди, которые получили израильское гражданство, но не поселились в стране, не могли получить паспорт.



Михаэль Малкиэли из ШАС представил законопроект от имени министерства внутренних дел. Малкиэли является министром религиозных служб и исполняющим обязанности министра внутренних дел вместо лидера партии ШАС Арье Дери.



Предлагаемый закон о паспортах фактически аннулирует законодательное соглашение, заключенное правительством с партией “Наш дом Израиль” в 2017 году, сообщает газета Haaretz daily.



В предлагаемом законопроекте говорится, что паспортный закон 2017 года привел к резкому увеличению числа новых репатриантов из России и других стран, которые получили израильские паспорта, не поселившись в Израиле.



В период с июня 2021 года по июнь 2022 года 4094 новых репатрианта запросили паспорт в течение месяца после получения гражданства, но 60% не остались в Израиле, говорится в законопроекте.



